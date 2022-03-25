Lisede, "Hekim Sinan ile bir gün" isimli etkinlik

Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-ge Birimi tarafından hazırlanan EGEP Projesi çerçevesinde "Hekim Sinan ile bir gün" isimli etkinlik düzenlendi.

Okulun 7-A sınıfı öğrencisi Hiranur Çaycı, Kütahya'nın ünlü ilim adamlarından Hekim Sinan'ı canlandırdı. Öğrencilere Hekim Sinan tüm yönleriyle tanıtıldı. Canlandırma esnasında şifalı Osmanlı şerbeti ikram edildi. Okul koridorunda ilim adamının çalışma ortamı oluşturulup, bitki ve baharatlar sergilendi.

Okul idaresi, etkinliğe katkıda bulunan Türkçe Öğretmeni Fatma Dudu Engin, Meslek Dersleri Öğretmeni Esra Bircan, Türkçe Öğretmeni Cevahir Arabacı ve tüm öğretmenlere teşekkür etti.