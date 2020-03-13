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Lisede Korona virüs için "Suya Sabuna Daha Çok Dokunalım" etkinliği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde Korona virüsle etkin mücadele kapsamında “Suya Sabuna Daha Çok Dokunalım" adı verilen etkinlik düzenlendi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde Korona virüsle etkin mücadele kapsamında “Suya Sabuna Daha Çok Dokunalım" adı verilen etkinlik düzenlendi.


Korona virüsle etkin mücadele kapsamında gerçekleştirilen "Suya Sabuna Daha Çok Dokunalım" adı verilen etkinlik ile 40 dakikalık ders bitimi ile teneffüse çıkan öğrenciler, lavabo önünde sıraya geçerek ellerini bol sabunlu suyla yıkayıp derse öyle giriyor.


Yeşilay Kulübü olarak öğrencileri Korona virüs konusunda bilgilendirdiklerini söyleyen Muhasebe ve Finansman Alan Şefi Cemil Şimşek, "Mikrop, bakteri ve virüsler yüzde 80 oranında ellerimizden bulaşmaktadır. Korona virüs'ten korunma gripten korunma yollarına benzediğinden bu hastalıktan korunmak için el hijyeni son derece önemlidir. Sadece Korona virüsü değil pek çok hastalıktan korunmada el hijyeni birinci sırada yer almaktadır. Eller mutlaka temiz tutulmalıdır. Eğer kalabalık ortamlarda bulunuluyorsa, mutlaka bir yere dokunuluyordur. Bu nedenle eller iyice temizlenmeden, ağıza, buruna ya da göze dokunulmamalıdır. Eller su ve sabunla iyice yıkanmalıdır. Alkol bazlı el antiseptiğinden de el temizliğinde faydalanmak mümkündür. Hasta olunduğunda, hapşırıldığında ya da öksürüldüğünde ele hapşırmamak ve öksürmemek gerekmektedir. Hapşırırken, öksürürken tek kullanımlık kağıt mendil tercih edilmelidir. Mendil bulunamıyorsa, kollardan biri ağız ve burun bölgesine götürülerek çıkacak damlacıkların havaya yayılması engellenebilir. Korona virüs koruyucu maske kullanımı önemlidir. Hasta olan kişilerin maske kullanarak bu hastalığın başkalarına bulaşması önlenebilir. Ayrıca bağışıklığı güçlendirecek şekilde beslenmek, taze sebze ve meyve tüketmek, bol sıvı almak, kalabalık ve kapalı alanlarda bulunmamak hastalıktan korunmak için alınacak önlemlerdendir. Kapı kollarına dokunulmamalı ve kapı kolları iyi dezenfekte edilmelidir" diye konuştu.

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