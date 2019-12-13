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Lisede öğretmen ve öğrenciler YouTube'de matematik kanalı açtı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde öğrencilerin teknolojiyi faydalı kullanmaları amacıyla öğretmen ve öğrenciler birlikte YouTube matematik kanalı açtı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde öğrencilerin teknolojiyi faydalı kullanmaları amacıyla öğretmen ve öğrenciler birlikte YouTube matematik kanalı açtı.


Kanal sayesinde öğrencilerin akıllı tahtasının kayıt altına aldığı dersleri tekrar izleme fırsatı bulacağını belirten Okul Müdürü İsmail Aydın, “Öğrenci anlamadığı konulara ait QR kodunu evlerine götürüp taratarak derste çözülen sorulara tekrar ulaşabilecek. Derste verilen ödev testlerinin kendi çözümlerimize ait videolarına, matematiğe ait güncel bilgilere ulaşabilecekler” dedi.


Aydın, kanalın para kazanmaya tamamen kapalı olduğunu ve hiçbir ticari amaç taşımadığını ifade etti.

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