Liseli itfaiyeciler

Dr. Necmettin Erbakan Lisesi İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri, eğitimlerini Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde alıyor.

Okul Müdürü Mustafa Özünlü İtfaiyecilik okuyan öğrenciler için iş garantilerinin olduğunu söyledi.

Dr. Necmettin Erbakan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye'de sayılı illerde bulunan bulunan Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü için bu yıl ilk kez öğrenci alımı yaptı. Kütahya Belediyesi İtfaiye Bölümünde eğitim alan 16 öğrenci teorik ve pratik tüm derslerini itfaiye çavuşlarından öğreniyorlar. Her kadın istediğinde her şeyi başarabilir diyen bölümün kız öğrencisi Süheda Kastat, “Bu bölüm bence çok özel bir bölüm. İnsanların bir şeyler yapmak özel bir bölüm olduğu için bu bölümü seçtim. Bu bölümde olmaktan gurur duyuyorum, kendimi mutlu hissediyorum, başarılı hissediyorum. İnsanlara yardım etmek ve insanların hayatlarını kurtarmak çok özel bir şey. İtfaiyecilik mesleğine ilgi duyan diğer arkadaşlarıma da tavsiyem gerçekten insanlara yardım etmek istiyorlarsa bu seçmeliler. Kadın olmam benim için bir dezavantaj değil, benim için hiç bir meslekte cinsiyet ayrımı olmamalıdır. Ben kadın olduğum için kendimle diğer kadınlarla da gurur duyuyorum. Her kadın istediğinde her şeyi başarabilir” dedi.

Devletime ve milletime hizmet için itfaiyecilik bölümünü seçtiğini dile getiren Ethem Kadir Yılmaz, “Burada bulunmak beni mutlu ediyor çünkü gelecekte devletime ve milletime hizmet edeceğim. Diğer arkadaşlarıma tavsiyem ise derslerini iyi çalışsınlar. İtfaiyecilik büyük erdem ister. Diğer insanlar için canını dişine taktığın için, ayrıca kolay bir meslek olmadığı için sonunu düşünerek gelsinler” diye konuştu.

Babası gibi kahraman bir itfaiyeci olmak için Kütahya'yı tercih eden Öğrencilerden Kadir Akmeşe ise “ Bu mesleği seçmemin nedeni babam gibi kahraman bir itfaiyeci olmak için geldim. Türkiye az bulunan bu bölüm için bütün şehirleri yazdım ve Kütahya'ya geldim. İtfaiye bölümünü seviyorum, inşallah bende babam gibi itfaiyeci olmak istiyorum. Bu bölümü seçmek isteyen arkadaşlarım ise iyi düşünsünler ve kesin kararı versinler” dedi.

Teorik bilgilerin yanı sıra pratik eğitimlerinde verildiğini kaydeden Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürü Nihat Saltık, “Bizim burada verdiğimiz temel bilgilerin yanında, teorik dersleri pratik olarak ta gösteriyoruz. Yanma nedeni, yangın çeşitleri gibi yangın ile her türlü bilginin yanında malzeme bilgisi, malzeme kullanımı ile ilgili itfaiyecinin temelinde olan bütün dersleri veriyoruz. Bunları daha sonrada pratikte de İtfaiye Çavuşu Adem Öner nezaretinde eğitimlerini veriyoruz” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Özünlü ise, “Amacımız öğrencilerimizi itfaiyeciliğin yanı sıra değişik eğitimlerde veriyoruz. Bizim öğrencilerimizin itfaiyeciliğin yanı sıra ikinci üçüncü bir mesleği olsun istiyoruz. Örneğin Endüstiriyel tırmanıcı, Endüstiriyel dalgıç olsun istiyoruz. Öğrencilerimizin ve Kütahya'nın bu bölüme ilgisi çok güzel. Bu yıl 16 öğrenci aldık, önümüzde ki yıllarda ise ihtiyaç olduğu kadarı ile 20 ila 25 öğrenci almayı düşünüyoruz. Önümüzde ki 4, 5 sene boyunca İtfaiyecilik okuyan öğrencilerimiz için iş garantileri hazır durumda” ifadelerini kullandı. (HCA-EFE)