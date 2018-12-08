Liseye kütüphane

Kütahya'nın Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla oluşturulan Z Kütüphane'nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri ve daire amirleri katıldı.

Kaymakam Çiçek, Z Kütüphane ile ilgili Okul Müdürü Bilal Şen'den bilgi aldı. Çiçek, “Bugün açılışını yaptığımız zenginleştirilmiş kütüphanenin öğrencilerimizin eğitim ve kültür hayatlarına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Buradaki asıl amaç çocuklarımızın kitap ile buluşmalarını sağlamak ve kitap okumayı cazip hale getirmektir. Çünkü kitap önemli bir objedir. Kitap bilim insanlarının somut halidir. Aynı zamanda bilgiye ulaşmanın da kaynağıdır. Böyle projelerle gençlerimizi geleceğe daha iyi hazırlayacağız. Zenginleştirilmiş kütüphanemizin ilçemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.(YD-EFE)