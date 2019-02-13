Liseye zenginleştirilmiş kütüphane

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla oluşturulan Zenginleştirilmiş (Z) Kütüphane törenle açıldı.

Açılış öncesi kütüphane hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir, Bakanlık tarafından 2018 yılında gönderilen ödenekle okulda oluşturulan Z Kütüphanede kaynağı okulca belirlenen bin 600 kitap ve 9 bilgisayar bulunduğunu belirterek,” Bizler ilk emri “Oku” olan bir dinin mensuplarıyız. Ayrıca Selçuklu ve Osmanlı gibi iki büyük medeniyetinde torunlarıyız. Okumak ve bilgi bizim geçmişimizde ve kültürümüzde var. Okumayan toplumlar her zaman geriye gitmiştir. Okuyan insan ise her daim bilgili ve hayatında başarılı olur. Bu yatırımdan dolayı Bakanlığımıza, yapımında ve kitap seçimindeki emeklerinden dolayı okulumuz öğretmenine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılış kurdelesini kesen Kaymakam Furkan Başar, İlçe Halk Kütüphanesinin ardından Zenginleştirilmiş (Z) Kütüphanenin açılışını gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, kütüphanenin öğrencilerin eğitim ve kültür hayatlarına hayırlı olması temennisinde bulundu.