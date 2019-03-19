Macar Büyükelçisi Başkan Saraçoğlu'nu ziyaret etti

Macaristan Özgürlük Savaşı’nın 171.
Macaristan Özgürlük Savaşı'nın 171. yıl dönümü sebebiyle Kütahya'ya gelen Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nun makamında gerçekleşen ziyarette Macaristan Fahri Konsolosu İsmet Güral ile Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş da yer aldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ile Macaristan Fahri Konsolosu İsmet Güral'a ziyaretleri sebebiyle teşekkür etti.
Saraçoğlu daha sonra Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'e günün anısına Kütahya Tarih Atlası'nı hediye etti.