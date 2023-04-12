Maden işçileri iftarda bir araya geldi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde maden işçileri iftar programında bir araya geldi.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Batı Anadolu Tunçbilek Şubesi Başkanı Yusuf Yaman, sendika üyesi işçilerle iftarda bir araya geldi. Tunçbilek Misafirhanesi yemek salonundaki iftar programına Tavşanlı Garp Linyitleri İşletmesi Müdürü Ercan İpek, Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün, Tes-İş Sendikası Başkanı Mehmet Ali Yıldırım sendika yönetimi, GLİ Ege Gaz Beton ve Bozdağ Madencilik çalışanları katıldı.

Batı Anadolu Tunçbilek Şubesi Başkanı Yusuf Yaman, yemek sonrasında yaptığı konuşmasında işçinin hakkını her zaman savunacaklarını ve gerekirse bu konuda sonuna kadar direnişlerini sürdürerek greve gidebileceklerini bildirdi. Başkan Yaman, “Son zamanlarda ülkemizdeki ekonomik sıkıntılar işçilerimizi etkiledi. Alım gücü azaldı. İşçi ücretleri ile ilgili inşallah bu seferki beklentimiz her zamankinden daha fazladır. Önemli olan işçimizin alın teri kurumadan ücretinin iade edilmesi ve hakkının verilmesidir. Bizler etkili ve yetkili sendika olarak bağlı olduğumuz Maden-iş sendikasına tabandan aldığımız tüm eksiklerimizi anlatıyoruz. Bu sefer biz de diyoruz ki zaten genel merkezimiz ile görüştük eğer istediklerimize yakın hakları elde edemezsek nerede eylem yapılması gerekiyorsa eylem ekibimiz hazır. İnşallah istediğimizi alırız da eylem yapmak zorunda kalmayız. Ama yapılması gerekiyorsa da eylemin en güzelini en kralını yaparız” dedi.