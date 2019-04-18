Maden sahaları yeşilleniyor

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan Tunçbilek beldesindeki maden sahası rehabilite edilerek 360 sedir fidanı toprakla buluşturuldu. Bu sayede terk edilmiş maden sahaları artık yeşillenecek.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü (OGM) işlevini tamamlamış maden sahalarının kel görüntüsünden çıkarak yeşillenmesi amacı ile örnek bir çalışmaya attı.Çalışma ile Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan Tunçbilek beldesindeki maden sahası rehabilite edilerek 360 sedir fidanı toprakla buluşturuldu. Fidan dikme etkinliğinde konuşan Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Ömer Bayrak. Kurumumuz doğaya geçici olarak vermiş olduğumuz tahribatı tekrar doğayı eski haline getirmekle birinci derece görevli bir kurumdur dedi. Bayrak; "Yılda yaklaşık 6 ila 6 buçuk milyon ton küvenan kömürü üreterek bu kömürü başta termik santral, sanayi ve tesisinde kullanıyoruz. Tabi kömür çevreye uygun şartlara uygun bir şekilde piyasaya arz ediyoruz. Kurumumuz madencilik faaliyetleri neticesinde doğaya geçici olarak vermiş olduğumuz tahribatı tekrar doğayı eski haline getirmekle birinci derece görevli bir kurumdur. Kurumumuz yaklaşık 5 bin çalışanı. 15 binde iştiraklerimiz ve paydaşlarımız ile toplamda 20 bin kişiye doğrudan istihdam sağlamaktayız." diye konuştu.

Orman genel müdürlüğü olarak 2023 yılına kadar Türkiye'nin ormanlık sayısını yüzde 30'a çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür "Bugün ülkenizin yüzde 28,6'sı ormandır. Bizim hedefimiz 2023 yılına kadar biz bu rakamı yüzde 30'a çıkartıcaz. Sadece son 16 yılda 5,3 milyon hektar alanda çalışma yaparak 4 milyar 300 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Orman alanımızı 1,8 milyon hektar artırarak 22,6 milyon hektara ulaştırdık." diye söyledi.

Yerli kaynakların kullanılmasının öneminden bahseden Kütahya Valisi Ömer Toraman ise, "Bizim dışa bağımlılığımızın ve dışarıdan gelebilecek ekonomik saldırılan hedefinde döviz var. Buna olan hassasiyetimizi azaltabilmemiz için ise yerli üretime ihtiyacımız var. Çünkü bizim döviz kullanma mecburiyetinde kaldığımız en önemli alanda başta doğalgaz ve petrol olmak üzere enerji alanı. İşte bununda tam karşılığı kömür üretimidir. Toprağın altında ki kömürün hiç kimseye faydası yok bizim bunu toprağın üstüne çıkartmamız lazım. Kütahya'da bu alanda başta bor, gümüş olmak üzere maden zengini bir şehrimiz. Dolayısı ile bu madenleri ekonomiye kazandırmak üretmek bizim iftihar vesilesidir." dedi.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Fidan Dikim Şenliğine; Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür, TKİ Genel Müdür Vekili Ömer Bayrak, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ve İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, vatandaşlar katıldı.