Maden sahasına sedir

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan Tunçbilek beldesindeki maden sahası rehabilite edilerek 360 sedir fidanı toprakla buluşturuldu.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Fidan Dikim Şenliğine; Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür, TKİ Genel Müdür Vekili Ömer Bayrak, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ve İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar katıldı.

Kütahya genelinde bugüne kadar yaklaşık 2 bin 500 hektar terk edilmiş maden sahasının rehabilitasyonu yapılarak 5,2 milyon adet fidan dikildiğini belirten Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür rehabilitasyon çalışmaları kapsamında Tunçbilek'te 1,4 milyon adet fidan dikildiğini, 2019 yılında 60 bin fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Dr. Ömer Toraman beraberinde protokol üyeleri, öğrenciler ve işçilerle fidan dikti.