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Mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, mahalle muhtarları ile bir araya geldi.


Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen istişare toplantısında Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, programa katılım sağlayan mahalle muhtarlarına teşekkürlerini sundu.


Işık, istişare toplantısı kapsamında mahalle muhtarlarına Kütahya Belediyesi'nin devam eden ve 2020 yılı itibariyle başlayacak projeleriyle ilgili bilgiler verdi. Programda Mahalle Muhtarları, Başkan Işık'a istek, öneri ve taleplerini iletti. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan istişare toplantısında Işık, mahalle muhtarlarının sorularını yanıtladı.


Ilıca'da yer alan Otel Harlek'te düzenlenen toplantıda muhtarlar, Belediye Başkanı Alim Işık ile Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, İlyas Bahar, Abdullah Damcı, Murat Arık, Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş ve Ömer Köse'ye çalışmalarında başarılar dileyip hediye takdim ettiler.


Toplantıda, MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım da katıldı.

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