Mahalle ziyaretleri yapıp vatandaşları Korona virüs konusunda uyardı

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ilçede mahalle ziyaretleri yapıp vatandaşları Korona virüs (Covid-19) salgını konusunda bilgilendiriyor.

Emet ilçesi Dere Mahallesi Gedik Arkası mevkii ile Akpınar Mahallesi Kuşluk Kayası mevkiini ziyaret edip, incelemelerde bulunan Kaymakam Çiçek, Covid-19 salgını konusunda vatandaşlarımıza bilgi verdi.

Vatandaşlarla karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Kaymakam Çiçek, ''Öncelikle bizleri sıcak ve içten karşılamanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Manzarası, havası güzel bir alanda yaşıyorsunuz. Yaşamış olduğunuz alan, tarım ve hayvancılığa da elverişli. Bütün bunlar büyük bir nimet. Bu imkânları değerlendirip, üretime katkıda bulunmanız beni ayrıca mutlu etmiştir. Önemli bir hususu hatırlatmak istiyorum. Korona virüsle mücadele kapsamında tedbirlere uymada asla rehavete kapılmayalım. Korona virüs salgını ne yazık ki hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Ülkemizi ve bütün dünyayı tehdit eden bu virüsten korunmanın yolu açıktır. Maske takmak, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına uymak. Bunlara uyduğumuz takdirde hem kendi sağlığımızı hem de toplum sağlığını tehlikeye atmamış oluruz” dedi.