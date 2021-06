Mahallelerde kurs açılacak

Kütahya'nın Emet ilçesinde bu yıl düzenlenecek ''Hayat boyu öğrenme'' haftası etkinlikleri kapsamında Emet Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından her mahallede en az bir okulda kurs açılacağı bildirildi.

Bu yıldan itibaren her yıl Haziran ayının ilk haftasında kutlanacak “Hayat boyu öğrenme” haftası hakkında bilgi veren Emet Halk Eğitim Müdürü Süleyman Avcı, yaptığı açıklamada, “Hayat boyu öğrenme, kişisel, toplumsal, sosyal ve istihdam ile ilişkili bir yaklaşımla bireyin bilgi, beceri, ilgi ve yeterliliklerini geliştirmek amacıyla hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme teknikleridir. Birey merkezci bir yaklaşım olan hayat boyu öğrenmede amaç, içerisinde olduğumuz ve sürekli değişim/gelişim gösteren bilgi çağına her yaş grubundaki tüm insanlarımızın uyum sağlamaları ve hayatlarını daha iyi yönetebilmeleri için ekonomik ve sosyal yaşama aktif bir şekilde katılmalarına olanak sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda hayat boyu öğrenme, aslında bizlere eğitimin örgün eğitimin sonunda bitmediğini, beşikten mezara devam eden bir süreç olduğunu vurgulamaktadır. Mahallelerde istihdamı geliştirmek, nitelikli iş gücü oluşturarak ekonomiye katkıda bulunmak, kişilerin mesleklerindeki gelişmelerini yakından takip etmelerine imkân sağlamak amacıyla her mahallede en az bir okulda halk eğitim kursu açılmasının planlandığı uygulama için öncelikli olarak muhtarlar aracılığıyla tüm mahallelerde ihtiyaç analizi yapılacak. Vatandaşların ilgi ve ihtiyaçları doğrultusundaki tespitlerin ardından mahalleye uygun kurslar açılması öngörülüyor.

Özetle hayata mutlu bireyler hazırlamak amacıyla, her zaman, her yerde, herkes için eğitim anlayışıyla her yaş grubundaki vatandaşlarımızı merkezimize bekliyoruz'' dedi.