Maharetli eller

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Adaköy'de çini kursu öğrencileri yeni ve değişik çalışmalara imza atıyor.

Geçtiğimiz yıl ilçeye bağlı Kureyşler köyünde açılan çini kursunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için özel olarak yaptığı tasarımlarla dikkat çeken Usta Öğretici Neşe Akkoç, bu yılda Adaköy´de hünerlerini sergilemeye devam ediyor.

Aslanapa Halk Eğitim Müdürü Aziz Kılıçarslan yaptığı açıklamada, ''Neşe hocamız bu yılki kursiyerlerine "bubble" tekniği kullanarak çini yapmayı öğretiyor. 15 Ekim tarihinde açmış olduğumuz kursumuzda 26 kursiyerimiz eğitim görüyor. Kursumuzun oldukça yeni ve ilk defa ellerine fırça alan kişilerden oluşmasına rağmen öğrencilerinin oldukça istekli ve yeniliklere açık olduğunu görüyoruz. Onlar istedikçe bizde onlara değişik teknikler öğretmeye devam edeceğiz. Kursiyerlerimin hepsi çok becerikli, onlardan çok memnunuz'' dedi.

Neşe Akkoç ve yaptığı çalışmalardan çok memnun olduklarını belirten Kılıçarslan, ''Normalde Halk Eğitimi Merkezlerinde açılan çini kurslarında böylesine değişik teknikler kursiyerlere öğretilmiyor, ancak biz kurum vizyonumuz gereği her zaman yeniliklere açığız ve destek veriyoruz. Hocamızı tebrik ediyor, kendisine ve kursiyerlerine başarılarının devamını diliyorum'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)