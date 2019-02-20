Mangala ödülleri Kaymakam Halim'den

Kütahya'nın Simav ilçesinde, ‘Çocuklar ekranla değil, akranla büyüsün' sloganıyla gerçekleştirilen mangala turnuvasında dereceye giren öğrenciler, Kaymakam Halim tarafından ödüllendirildi.

Mangala turnuvasında ortaokullar kategorisinde dereceye giren, 1'inci Beyce Şehit Er Mustafa Nergis Ortaokulu öğrencisi Gülbanu Sapmaz , 2'inci Pazarlar Ortaokulu öğrencisi Elvan Ünal, 3'üncü Beyce Şehit Er Mustafa Nergis Ortaokulu öğrencisi Esin Uçar ile liseler kategorisinde 1'inci Kuşu Şehit Er Şenayi Akdağ Çok Programlı Lisesi öğrencisi Oğuz Alp Gökalp, 2'inci Simav Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Halil Saka ve 3'üncü olan Kuşu Şehit Er Şenayi Akdağ Çok Programlı Lisesi öğrencisi Sami Can Yalçın, Kaymakam Halim'i makamında ziyaret etti.

Kaymakam Türker Çağatay Halim, Geleneksel ve etnik bir spor olan Mangalayı Simav'da geliştirmek ve yaygınlaştırmak için öncülük yaptıklarını belirtti. Halim, “ Türk Mangala oyununda taşlar asker olarak adlandırılır. Bu husus, oyunun bir çiftçilik oyunu değil, savaş oyunu olduğuna tanıklık ediyor. Her yıl, tüm okullar düzeyinde bu etkinliği düzenlemeye devam edeceğiz. Turnuvada dereceye giren öğrencilerimizi kutluyor başarılar diliyorum” dedi.