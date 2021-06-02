Mantar yetiştirciliği kursunda uygulamalı eğitim

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle açılan mantar yetiştiriciliği kursunda uygulamalı eğitimin yapıldığı bildirildi.

Simav Halk Eğitimi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Halil Aktay, uygulamalı mantar yetiştiriciliği kursu sonunda, kursiyerlerin alacakları sertifikayla destekleme programından yararlanabileceklerini belirtti. Aktay, “Kursiyerlerimize mantar yetiştiriciliğiyle ilgili bölüm, nemlendirme, havalandırma, kompost yapımı, üretim teknikleri, mantarın toplanması ve hasatı gibi konularda uygulamalı olarak eğitime başladık. Genç çiftçi projesi kapsamında kendi işletmesini kuran ve istiridye mantarı üreten kursiyerimiz Ramazan Torun'a, kursiyerlerimize verdiği uygulama ve eğitim desteği için teşekkür ediyoruz” dedi.