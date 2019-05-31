İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, İsrail'in uluslararası sularda Gazze Özgürlük Filosu'na düzenlediği saldırının üzerinden 9 yıl geçtiğini ifade etti.

Dernek binasında yönetim kurulu üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Yenipazar, "İsrail'in uluslararası sularda Gazze Özgürlük Filosu'na düzenlediği saldırının üzerinden 9 yıl geçti. 10 insani yardım gönüllüsünün şehit edildiği, onlarcasının yaralandığı, alıkonulduğu, işkence gördüğü ve mağdur edildiği Mavi Marmara saldırısının 9. yıl dönümündeyiz.70 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları ellerinden alınan Filistinliler, İsrail zulmü altında çok zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyor. Yapılan bütün anlaşmalara rağmen, uluslararası alanda alınan bütün kararlara rağmen Filistin'e, Gazze'ye uygulanan abluka ve ambargo her geçen gün ağırlaşmaktadır.Filistin, mücadelesi sürecinde her geçen gün Siyonist İsrail saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Bölgede havadan ve karadan uygulanan ambargo artık denizden de dikenli tellerle uygulanıyor. Filistin, İsrail'in uyguladığı zalim baskı ve ablukayla adeta açık bir cezaevi durumuna getirildi. Tüm dünya İsrail katliamlarına gözünü yummuş durumda. Uluslararası hukuku çiğneyerek insanlık onurunu ayaklar altına alan İsrail'e karşı verilen mücadelemiz Kudüs özgür oluncaya kadar devam edecektir. Bundan 9 yıl önce yola çıkan Mavi Marmara, İslam dünyasına ve ezilen tüm halklara umut olmuştur. İnsanlığın ortak vicdanı haline gelmiş olan bu umudu canlı tutmak hepimizin görevidir. Bu vesile ile Kudüs ve Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz" diye konuştu.