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Mavi yumurtaya talep arttı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde elektrikçi İsmail Özdoğan, yetiştirdiği "Ameraucana" cinsi 3 tavuktan elde ettiği mavi yumurtalar için gelen taleplere yetişemiyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde elektrikçi İsmail Özdoğan, yetiştirdiği "Ameraucana" cinsi 3 tavuktan elde ettiği mavi yumurtalar için gelen taleplere yetişemiyor.


Bor işletmesinde elektrikçi olarak çalışan İsmail Özdoğan, boş vakitlerini değerlendirmek amacıyla Kütahya'dan "Ameraucana" cinsi 3 tavuk ve 1 horoz alarak beslemeye başladığını söyledi.


Mavi yumurtaların tat ve kalitesinde farklılıklar olduğuna dikkat çeken Özdoğan, “Yağ ve kolesterol oranı normal yumurtalara göre çok daha düşük olan açık mavi yumurtalar için talep fazla. Bu nedenle tavuk sayısını arttırmak amacıyla tavuklardan birini kuluçkaya yatırdım. Tavukların verimi oldukça iyi, pazarlama sorunu da yaşamıyoruz. Yumurtaların tane fiyatını 5 TL'den satıyoruz” dedi.

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