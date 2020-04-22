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Mazot hırsızları fotokapana yakalandı

Kütahya’da iş makinelerinden mazot çalan hırsızlar, bölgeye kurulan fotokapanlara yakalandı.

Kütahya'da iş makinelerinden mazot çalan hırsızlar, bölgeye kurulan fotokapanlara yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kütahya merkez Dereköy yakınlarındaki ağaç dikim sahasında çalışma yapan iş makinelerinden sürekli mazot hırsızlığı yaşanması üzerine, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri hırsızların yakalanması için fotokapan kurdu. İş makinesinden yaklaşık 100 litre mazot çalınması üzerine fotokapanı inceleyen jandarma ekipler, bir kamyonetle gelen 2 zanlının ellerindeki bidonlara iş makinesinin deposundan mazot çaldıkları anın fotoğraflarını gördü. Jandarma, fotoğraflardan kimlikleri tespit edilen G.Y. ve Y.E.'nin adreslerine operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.


Çalınan mazottan kalan 28 litrelik kısmı bulunarak, Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildiği belirtildi.


İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtildi.

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