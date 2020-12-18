Meclis üyeleri fidan dikiminde bir araya geldi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Belediye Meclis üyeleri fidan dikme etkinliğinde bir araya geldi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Belediye Meclis Üyelerimiz ile birlikte İlçemiz, Canlı Hayvan Pazarı ve Çevre Yolundaki ağaçlandırma çalışmalarına iştirak ettik ve fidan dikimi gerçekleştirdik. İlçemizin ağaçlandırılması çalışmalarına tüm vatandaşlarımız katkı veriyor. Belediye Meclis Üyelerimizde katkı verdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum'' dedi.