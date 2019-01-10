"Medya, ülkenin demokratik gelişmesine doğrudan katkı sağlıyor"

Basın mensuplarının mesai mefumu gözetmeksizin çalıştığını dile getiren Başkan Saraçoğlu, "Halkın bilgilendirilmesinde, aydınlatılmasında ve tarafsız haber almasında önemli bir görev üstlenen basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyorum.Halkımızın ilimizde, ülkemizde ve dünyada meydana gelen olaylardan, yaşanan gelişmelerden haberdar olması için zamanla sınırlı olmaksızın çalışan basın mensupları bizlere doğru bilgileri teknolojinin gerektirdiği hızda ulaştırmaya çalışmaktadır. Zaman gözetmeyen çalışma süresi, yorucu ve stresli iş ortamının yanı sıra haber ulaştırmada her türlü teknolojiden faydalanabilme becerisi gerektirmektedir. Bu yüzden basın emekçiliği mesleği, özü itibariyle zor fakat özel niteliklere sahip, çağımızın saygın mesleklerinden biridir.Teknolojinin gelişmesiyle internet haberciliği yaygınlaşarak, yazılı ve görsel yayın yapan kurumlara internet haberciliği eklenmiş; haberler en kısa sürede geniş kitlelere ulaşmaya başlamış ve gazetecilik mesleğinin, haberin önemi daha da artmıştır.Yaşanan bu gelişmeler basın mensuplarının sorumluluğunu daha da arttırmaktadır. Yapılan haberlerin anında tüm dünyada yankı bulması, basın mensuplarının tarafsız, doğru ve kişilik haklarına saygılı habercilik anlayışının ön planda tutulmasını gerektirmektedir.İlkeli, tarafsız ve araştırmacı bir medya, ülkenin demokratik gelişmesine doğrudan katkı yaptığı gibi; yöneticileri uyarıcı ve yol gösterici yayınlar kamu hayatını da önemli yönde etkilemektedir.Sorumluluk anlayışı ile görevlerini yerine getiren basın çalışanlarına yardımcı olunmasının, onların doğru bilgiye kısa sürede ulaşmalarına ve kamuoyuna aktarmalarına yardımcı olacağına inanıyorum. Medya mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı.