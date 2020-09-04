MEGİP protokolüyle 210 kişiye iş imkanı

Ş. firması arasında imzalanan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında 210 kişiye istihdam sağlayacağı duyuruldu.

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nde düzenlenen protokol imza törenine, İŞKUR İl Müdürü Kamil Uçan, Nursan Kablo Donanımları A.Ş. Genel Müdürü Çağatay Üstündağ katıldılar.

İstihdamın artırılmasına yönelik yapılan çalışma kapsamında Kütahya ve Tavşanlı Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren Nursan Kablo Donanımları A.Ş. 210 kişiyi iş imkanına kavuşturacak. İlgili firma mülakat ile belirlediği kişileri “Kablo montaj işçisi'' alanında MEGİP kapsamında 3 ay eğitim vererek mesleğe hazır hale getirecek.

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kamil Uçan, İEP, MEGİP gibi programlar kapsamında istihdama katkılarından dolayı Nursan Kablo Donanımları A.Ş'ne teşekkür ederek, aktif iş gücü programları ile İŞKUR'un tüm Kütahya'da iş arayan ve işverenlerin yanında olduklarını belirtti.

Nursan Kablo Donanımları A.Ş. Genel Müdürü Çağatay Üstündağ, Mesleki Eğitim Kurslarının önemine değinerek, imzalanan protokol ve destekleri için İŞKUR'a ve personeline teşekkür etti.