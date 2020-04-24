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Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde kanal çalışması

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen kanal çalışmasını yerinde inceledi.


Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sıhhat Sokak güzergahında yer alan 120 metre uzunluğundaki su kanalında yapılan yenileme çalışmalarını inceleyen Işık, saha ekibinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


'Betonarme u kesit su kanalı'nın yenilenecek olan kısmındaki yol geçişleri kapalı olarak yapılacak ve kanal köprüleri yenilecek. İlave köprü çalışmalarının yanı sıra sokak bağlantılarının da ekleneceği kanal da çalışmalar hızla devam ediyor.

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