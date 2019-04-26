Mehmet Dumlupınar, 'Baba sana sarılamıyorum' yazısıyla Türkiye ikincisi oldu

Kütahya Pazarlar ilçesinin, Sofular Köyü'nde eğitim veren Sofularİlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Mehmet Dumlupınar, Yeşilay'ın düzenlediği "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasında Türkiye 2. si oldu.

Yarışmaya anı alanında katılan Mehmet Dumlupınar sigara içen babasının, sigarayı bırakması için yaptıklarını kaleme alarak yarışmaya katıldı ve anı dalında Türkiye 2.si oldu.

Sınıf olarak yaptıkları 'Baba sana sarılamıyorum' etkinliğiyle köy halkının da sigarayı bırakmasına yardımcı olmaya çalışan sınıf öğrencilerinden Mehmet Dumlupınar şunları söyledi ‘'Babamın sigara içmesi sadece kendi sağlığını etkilemiyor. Çocuk olarak beni de etkiliyor. Özellikle babamın sigara içtikten sonra ki kokusu beni olumsuz etkiledi. Ben babamın sigarayı bırakmasını istediğim dönemde sınıfta ders işlerken Yeşilay konusunu öğretmenimiz anlattı bende yaşadığım bu olumsuzluğu anlattım ve öğretmenimizle bir etkinlik planladık. Bu etkinlik sigara içen bütün velilere kapsıyordu, yaptığımız etkinlik başarıya ulaştı velilerden iki kişi bu etkinlik sonrasında sigarayı bıraktı. Bu konularda bizi destekleyen sınıf Öğretmenimiz Habibe Doğruoğlu'na teşekkür ediyorum'' dedi

Görüşleri aldığımız Türkçe Öğretmeni Habibe Doğruoğlu ise, ‘' Öğrencimin böyle bir yarışmada Türkiye 2.si olması beni gururlandırdı. Sağlıklı bir gelecek için gösterdiği çabalarının ödüllendirilmesi çocuklarımızın kendine güveni ve bir kişinin veya bir sınıfın ne yapa bileceğini göstermesi açısından önemli, öğrencilerimin bu davranışları beni gelecek için daha da umutlandırdı. Gelecekte de hep başarılarla dolu bir hayatları olur inşallah'' diyerek sözlerine son verdi.