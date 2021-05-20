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Mehter takımının 19 Mayıs kutlaması

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Eynal Kaplıcaları Mehter Takımı tarafından bayram kutlaması yapıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Eynal Kaplıcaları Mehter Takımı tarafından bayram kutlaması yapıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramı dolayısıyla, Simav'ın cadde ve sokaklarında milli duyguları uyandıran etkinlik, vatandaşlardan büyük beğeni topladı.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer “ Kısıtlı bayram kutlamaları yapmak zorunda kaldığımız bu günlerde, ilçemizi en iyi bir şekilde temsil eden Eynal Kaplıcaları Mehter Takımı'nı yürekten kutluyorum. Mehteran gösterisiyle, evimizin balkonlarından elimizdeki bayraklar ve kalbimizdeki vatan sevgisiyle bayram kutlamasının heyecanını yaşadık” dedi.


Simav Orman İşletme Müdürlüğü önünden başlayan Mehteran yürüyüşü, ilçenin üç ayrı alanında gösterilerle sona erdi.

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