İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Melki mantarı cep yakıyor

Hisarcık ilçesinde dağlarda bolca yetişen melki mantarının bu yıl çok az çıkması yüzünden fiyatı 20 TL’den satılıyor.

Hisarcık ilçesinde dağlarda bolca yetişen melki mantarının bu yıl çok az çıkması yüzünden fiyatı 20 TL'den satılıyor.


Sonbaharda yeterli yağış olmaması yüzünden doğal ortamda yetişen melki mantarının bu yıl çok az çıktığını söyleyen satıcı Halil Korkmaz, “Melki mantarı genelde dolu yağan alanlarda daha çok çıkıyor. Bu nedenle melki mantarını dolu yağışının fazla olduğu Gediz ilçesi Murat Dağından toplatıp satıyorum. Yöremizde espit adını verilen melki mantarı zehirli olmayan bir mantar çeşidi. Mantarın yağda kızartması ve küllemesi yanında yapılan yemeği çok leziz olduğundan vatandaşlarımız kilosu 20 TL. olmasına rağmen melki mantarından vazgeçmiyor” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.