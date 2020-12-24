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MEM ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında protokol

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında karşılıklı yardım ve işbirliği protokolü imzalandı.


Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi "Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Proje Ekibi" adına İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile Kütahya Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal arasında, TÜBİTAK 4004 "Seramorium'da Bilim ve Doğa" projesinin uygulanmasıyla ilgili karşılıklı yardım ve işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, il genelindeki Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne bağlı müze ve ören yerlerine proje ekibinde görevli personel ve proje katılımcıları ücretsiz giriş yapabilecek. Ayrıca proje kapsamında şehre gelen katılımcılara yönelik Kütahya'yı tanıtıcı kitap, broşür ve benzeri doküman sağlanacak.

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