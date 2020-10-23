Meralara gübre

Kütahya'nın Domaniç İlçesinde, “Mera Islahı Yönetim Projesi” kapsamında köylerde hayvanlar için mera gübreleme çalışması başladı.

Domaniç'te “Mera Islahı Yönetim Projesi” kapsamında merkeze bağlı Çitlik, Çakıl, Bükerler, Ilıcaksu ve Çukurca Beldesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için meralarda zenginleştirilmiş Humik Asit Sıvı gübreleme çalışması yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Mera Şubesi tarafından köylerin merasına traktörlerle götürülen gübreler, köylülerin yardımıyla bin 200 dekar alana pülverizatörler yardımıyla geçkelştirildi.

Domaniç Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce; hayvancılığı geliştirmek ve ot kalitesini arttırmak için yürütülen mera ıslah çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kışlık kaba yem açığını kapatarak, hayvancılıkta en önemli girdi maliyetini oluşturan yem ihtiyacını en az maliyetle karşılamak amacıyla yürütülen “Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi” çalışmalarımız ilkbahar aylarında ve sonbahar aylarında yapılacak. İlkbaharda Amonyum sülfat, Sonbaharda ise zenginleştirilmiş Humik Asit Sıvı gübreleme ile devam edecek. Bu çalışmalar kapsamında İl Tarım Müdürlüğüne, Mera Şube Müdürü Ali Erbey'e, İlçe Tarım Müdürlüğümüze çok teşekkür ederim” dedi.