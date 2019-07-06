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Meryem İçenli, ilk kişisel sergisini açtı

Kütahya’da Seramik öğretmeni Meryem İçenli, ’Hititlilerin sembol ve mühürleri’nin yer aldığı ve ’Güneşin döngüsü’ isimli ilk kişisel seramik sergisini açtı.

Kütahya'da Seramik öğretmeni Meryem İçenli, 'Hititlilerin sembol ve mühürleri'nin yer aldığı ve 'Güneşin döngüsü' isimli ilk kişisel seramik sergisini açtı.


Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) mezunu İçenli, Bileşik Sanatlar Yüksek Lisans tez çalışması için yaptığı eserlerini sanatseverlere sunmanın heyacağını yaşadığını ifade etti.


İçenli, "Sanatçı, esaslı kültür sahibi olmalı ve iyi bilmelidir, sözü ışığında tarihi, seramik sanatına aktardığım 'Güneşin döngüsü' isimli sergimi ilk defa sanatseverlerin beğenisine sunuyorum. Sera AVM'deki 2 gün açık kalacak olan sergime tüm sanatseverleri bekliyorum" diye konuştu.

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