Meşhur Örenli pırasasına ilgi

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Örenli köyünde yetiştirilen pırasa, lezzeti ve aromasıyla diğerlerinden ayrılıyor. Örenli köyündeki vatandaşların birçoğu geçimini pırasa yetiştirerek sağlıyor. Çevre il ve ilçelerde adını duyuran meşhur Örenli pırasası, Çarşamba pazarının aranan kış sebzesi durumunda.

Örenli köyünde yaşayan Şefika Akyol (50), organik fidelerden pırasa yetiştiğini, kendisinin bu alanda en iyilerden biri olduğunu ifade etti. Eşinin desteği ile bu işi başardığını söyleyen Akyol “ Pırasanın fidesini de kendimiz yetiştiriyoruz, pırasanın yanı sıra domates, biber, soğan gibi organik sebze fidelerini yetiştirip, bahar aylarında fide pazarında satıyoruz. Kış aylarında kendi yetiştirdiğimiz meşhur Örenli pırasasını tarladan söküp, günlük olarak halk pazarına getiriyoruz. Besin değeri çok yüksek olan Örenli pırasasında, kalsiyum ve demir bulunduğunu biliyorum ve müşterilerime söylüyorum. Çok lezzetli olan Örenli pırasasının kilosunu 4 liradan satıyorum” dedi.