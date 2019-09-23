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Mesire alanında yol ve peyzaj çalışmaları

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, ilçeye 1 kilometre mesafedeki Gediz yolu üzerindeki yeni mesire alanında yol ve peyzaj çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, ilçeye 1 kilometre mesafedeki Gediz yolu üzerindeki yeni mesire alanında yol ve peyzaj çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca mesire alanı olarak tahsis edilen, Gediz yolu üzerinde bulunan 200 dekarlık alanda yol ve peyzaj çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Arif Teke, ''Mesire alanında yol yapımı, kilitli parke taşı döşeme ve peyzaj çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın mesire alanımızdan en iyi şekilde yararlanabilmesi için elimizden gelen tüm gayretimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum'' dedi.

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