''Meslek ve ahlak'' konulu konferans

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde İmam Hatip Ortaokulunda Kütahya Merkez Vaizi Alaaddin Özkanat'ın katılımıyla "Meslek ve Ahlak" konulu bir konferans düzenledi.

Kütahya Merkez Vaizi Alaaddin Özkanat, öğrencilere yaptığı konuşmada, hayatta en önemli şeyin sağlam bir karaktere sahibi olmak olduğunu söyleyerek, karakterli ve ahlaklı olmanın önemini farklı örneklerle gözler önüne serdi. İşini iyi yapmanın ve sorumluluk bilincine sahip olmanın öneminden bahseden Alaaddin Özkanat iyi bir insan olmadıktan sonra kişinin aldığı eğitimin hiçbir önemi olmadığını ifade etti.

Özkanat, ''Dindar bir insan, özellikle Allah'a, Resul'üne ve kendine saygısı olan bir Müslüman ile ahlak arasında doğrusal bir ilişki beklenir ve olmalıdır da. Çünkü iyi bir Müslüman “helalin hesabı, haramın azabı” olduğuna inanır. Onun için ahlak ikincil bir değer olamaz. Çünkü dindar olmak, özellikle İslam'a ait olmak insana ek sorumluluklar yükler. Eğer insanların, Müslüman'ın ahlakına olan güveni yıkılırsa, bu sorumluluğun altından kalkılamaz''dedi.

Konferans, ahlaklı olmanın önemi, imam hatipli olma bilinci gibi konularda yapılan paylaşımın ardından soru cevap bölümüyle sona erdi.