Mesleki Eğitim Merkezi'nden maske desteği

Kütahya'nın Simav ilçesinde bulunan Halil İbrahim Kazcıoğlu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde görevli moda tasarım ve giyim üretimi teknolojisi öğretmenleri tarafından gönüllülük esasına göre maske üretimi yapılıyor. İlk etapta esnaflara ve kamu personeline 25 bin ücretsiz maske desteği verilirken, hedeflerinin 100 bin maske üretmek olduğu belirtildi.

Simav Kazcıoğlu Mesleki Eğitim Merkezi moda tasarım ve giyim üretimi teknolojisi öğretmeni Nihal Acar Poslu, okul personeli olarak Ramazan akşamlarında gönüllü maske üretimi yaptıklarını ifade etti. Poslu, “Üretmiş olduğumuz maskeleri Simav Kaymakamlığı ve Belediye personeliyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, 40 erkek berberi ile 21 bayan kuaförüne ücretsiz olarak dağıttık” dedi.

Gönüllü olarak maske üretimine katılan öğretmen Sevim Gümüşbaş, meslektaşlarının maske üretimine destek olmak için geldiğini belirtti.

Ücretsiz maske üretimine gönüllü olarak katılan İnci Arık, her akşam maske üretimi için Mesleki Eğitim Merkezi'ne geldiğini ve yaptığı işten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Simav Kazcıoğlu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Halil Şen, gönüllü öğretmenlerle birlikte 20 günden bu yana maske üretimi yapıklarını ifade etti. Müdür Şen, “Hedeflemiş olduğumuz 100 bin maskenin 25 bin tanesini ürettik. Kaymakamlık Makamına, kamu kurumlarına, esnaflara, sanayide ve işletmelerde çalışan mesleki eğitim öğrencilerine, berberlere maskelerimizi ücretsiz dağıttık, dağıtmaya da devam edeceğiz. Allah devletimize zeval vermesin. Simav'da sınava girecek olan öğrencilerimize devletimiz ücretsiz maske dağıtımı yapılacak. Ancak ihtiyaç olması durumda Simav, Şaphane ve Pazarlar bölgesinde LGS ve YKS sınavlarına girecek öğrencilerimizin maske ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız” diye konuştu.