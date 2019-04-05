Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ailelerle buluşuyor

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yüreklere dokunmaya devam ediyor. “Meslek Liseleri Hayata Dokunuyor” projesi kapsamında, mahalle ve köylerde tespit edilen ihtiyaç sahibi yoksul ve muhtaç kişiler belirlenerek, evlerinde arıza nedeniyle kullanılamayan eşyaların tamir ve bakımları, küçük onarımların yerel imkanlarla yapılmasıyla birlikte maddi ve manevi destek sağlanıyor. Bu proje ile gönül köprüsü kurularak, muhtaç insanlara yardımda bulunmanın manevi tatmini öğrencilerin tatması ve toplum hizmeti bilincinin aşılanması, öğrendikleri teorik eğitimin pratikte uygulama imkanı bulmaları amaçlandığı belirtiliyor.

Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından üçüncüsü düzenlenen öğrencilerin ailelerle buluşması, Sofular Köyü Kepez mahallesi 29 numaralı evde yaşayan Muzaffer ve Dudu Ünal çifti ile gerçekleşti. İki odalı evde yaşayan Ünal çiftinin bir odası yeniden döşenirken, pencere çerçeveleri değiştirildi, öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılan televizyon ünitesi kuruldu. Yeniden mutfak oluşturularak, öğretmen ve öğrencilerin yaptıkları dolaplar yerlerine takıldı. Bir hayırsever tarafından alınan çamaşır makinesi kurulumu yapıldı. 30 yıldan bu yana su tesisatı bulunmayan eve, dışarıdan su hattı çekilerek, ilk defa ev içinde çeşmeye kavuşturuldu. Elektrik bölümü öğretmen ve öğrencileri tarafından, evin elektrik tesisatı onarıldı.

Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mesut Küçükçakır “ Meslek liseleri ailelerle buluşuyor projesinde, bu sene ihtiyaç sahibi üç ev tespit ettik. Belirlenen üç aileden bir tanesine bugün, teknik öğretmen arkadaşlar ve öğrencilerle birlikte teknik ve üretim işini üstlendik , hayırseverlerin yardım desteğini aldık. Evin su tesisatının dışarıdan içeriye alınması, mutfak dolaplarının yapılması, televizyon sehpasının yapılması, yeni bir odanın döşenmesi, aynı zamanda hayırseverlerin de desteğiyle yeni bir çamaşır makinesinin kazandırılmasıyla, ailenin ihtiyaçları giderilmeye çalışılmıştır. Burada önemli olan Meslek Lisesi öğrencilerinin üretime katkı sağladığı ve aynı zamanda da sadece üreten değil, gönüle dokunmasını, insan olmanın değerlerini, yardımlaşmayı sağlayıp, gelişimine destek vermekteyiz. Bu projenin ne kadar değerli olduğunu rahat bir şekilde görebiliyoruz” diye konuştu.

Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Baysal Obut “ Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor projesi kapsamında, üçüncüsü düzenlenen Sofular Köyü Kepez mahallesindeki bir ailemizin su şebekesini, mutfak dolaplarını, televizyon ünitesi ve montajlarını, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve idarecilerimizle birlikte gerçekleştirdik” dedi.

Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tesisat bölümü öğrencilerinden Ferdi Bayka “ Meslek liseleri ailelerle buluşuyor projesinde yer alıyorum. Bu hafta Sofular köyü kepez mahallesine geldik. Burada bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum, bu projeyi gerçekleştiren idarecilerim ve arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Bu mutluluğu beraber yaşıyoruz” dedi.

Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik bölümü öğrencilerinden Kemal Karakaş, Meslek liseleri ailelerle buluşuyor projesi kapsamında Sofular köyü Kepez mahallesindeki ihtiyaç sahibi bir aileye geldiğini ve bu projede bulunmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Sofular Köyü Kepez mahallesindeki evine, Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında evine maddi destek sağlanan Muzaffer Ünal (61), 30 yıl önce taşını kendisi kazarak evini kendisinin yaptığını ifade etti. Ünal “ Evimi yaptığımdan bu yana iki odalı evimde geçinip gidiyoruz. Halimiz vaktimiz düşük olduğundan, bir iş yapamadım. Okulumuzun yardımıyla, Allah razı olsun evimize bir şenlik geldi. Dışarıdan suyumuzu içeriye koydular, mutfağımızı yapıverdiler, evimin bir odasını döşediler, cam çerçevelerimi değiştirdiler. Allah bin kere razı olsun Devletten, Milletten. Simav Meslek Okulundan öğretmenlerimiz talebelerimiz geldiler, her görevlerini yaptılar, beni bir şenlik içine koydular” diye konuştu.