İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mesut Özil'in Aslanapa'ya gönderdiği yardımlar bayramın son günü dağıtıldı

Futbolcu Mesut Özil’in bağışladığı yardım kolilerinden 50 tanesi Kütahya’nın Aslanapa ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Futbolcu Mesut Özil'in bağışladığı yardım kolilerinden 50 tanesi Kütahya'nın Aslanapa ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.


Türk Kızılay'ın çalışmalarını yakından takip eden ve sürekli destekleyen Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Kızılay'a ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için 713 bin TL'lik bağışta bulundu.


Mesut Özil tarafından Kızılay'a yapılan gıda kolilerinden 50 tanesi Türk Kızılay Aslanapa Şubesi'ne gönderildi. Kızılay Hisarcık Temsilcisi Ali Okumuş ve Kızılay gönülleri ihtiyaç sahiplerine kolileri dağıttı. Kızılay Temsilcisi Okumuş, verdiği desteklerden dolayı Mesut Özil'e teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.