Metin Külünk: Türkiye olarak 15 Temmuz'u gerçekleştiren dış güçlerin oyunlarını bozduk

Kütahya Yoncalı'da KİHMED Başkanı Musatafa Önsay'ın da katıldığı basın toplantısında konuşan Külünk, FETÖ tehlikesinin henüz geçmediğini ifade etti.

Külünk, ”Hangi partiden olursak olalım, hangi yaşam, hangi düşünce biçiminden, hangi anlayıştan olursak olalım hiç fark etmez. Bu mesele bir vatan, bir millet, bir bağımsızlık meselesi, çatımızın doğrudan hedef alındığı bir meseledir” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sınır dışı operasyonlarına değinen Külünk, egemen güçlerin nihai hedeflerinin İslam coğrafyasını parçalamak olduğunu söyledi.

Külünk, ”Pençe ve Afrin harekatlarında Türkiye ne yapmak istiyor? Pençe 2'de niçin Kandil'le Irak'ın en uç sınırı Suriye sınırındaki hattı neden kesmek istiyoruz? Neden ısrarla İdlip'te kalmak istiyoruz? Afrin'de neden ısrarımız var?. Bunların hepsi bu küreselleşmenin yeryüzünün egemen güçlerinin küreselleşmenin içini doldurdukları bir kesit var. Bu coğrafyayı lime lime etmek istiyorlar. Bölgede İsrail'in güvenliğini sağlayabilmenin şartı olarak bölgenin tamamının paramparça edilmesini hedef olarak kabul ediyorlar. Suriye'nin, Irak'ın, Suudi Arabistan'ın, Libya'ın üç parça, Yemen'in iki parça Türkiye'nin beş parça” diye konuştu.

Türkiye olarak 15 Temmuz'u gerçekleştiren dış güçlerin oyunlarını bozduklarını ifade eden Metin Külünk,“Biz dik durdukça asla emellerine ulaşamayacaklar” diye konuştu.

Külünk, FETÖ tehlikesinin ise henüz geçmediğini sözlerine ekledi.