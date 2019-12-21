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Mevlana vuslat?n?n 746'nc? y?l d?n?m?nde Gediz'de an?ld?

K?tahya’n?n Gediz Belediyesi taraf?ndan, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Hakk’a vuslat?n?n 746’nc? y?l d?n?m? nedeniyle anma program? d?zenledi.

K?tahya'n?n Gediz Belediyesi taraf?ndan, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Hakk'a vuslat?n?n 746'nc? y?l d?n?m? nedeniyle anma program? d?zenledi.


Do?. Dr. Mustafa G?ne?'in konu?mac? olarak kat?ld??? programa, Gediz Belediye Ba?kan? Muharrem Ak?adurak, AK Parti Gediz ?l?e Ba?kan? Mesut Y?r?k, ?l?e Milli E?itim M?d?r? Ahmet Ayd?n, Gediz Belediye Meclis ?yeleri ve vatanda?lar kat?ld?.


Herdem Ney Musikisi Toplulu?u T?rk Tasavvuf M?zi?i konseri ile en g?zel ilahiler Semazen g?sterisi e?li?inde izleyicileri mest etti. Program sonunda Kur'an-? Kerim Tilaveti yap?larak, Gediz Belediye Ba?kan? Muharrem Ak?adurak ve AK Parti Gediz ?l?e Ba?kan? Mesut Y?r?k, Do?.Dr. Mustafa G?ne?'e ve Herdem Ney Musikisi Toplulu?u'na te?ekk?r ederek, hediye takdiminde bulundu.

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