Mevlid-i Nebi Haftası'nda 38 ayrı etkinlik

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 'Mevlid-i Nebi Haftası' için 38 etkinlik düzenlendi. İlçe Müftülüğü personeli tarafından hazırlanan etkinlik programı çerçevesinde; Hazreti Muhammed'in örnek hayatı anlatılırken, Gölcük Yaylası'nda gerçekleştirilen gençlik kampı ziyareti ile okullarda öğrencilere yönelik sunumların yapıldığı bildirildi.

Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, yaptığı açıklamada, 16-27 Kasım tarihleri arasında 38 etkinliğe yer vereceklerini belirtti. Aydın, "Gölcük Yaylası'ndaki gençlik kampı ziyareti ile başlayan etkinliklerimiz, ilçe merkezinde ve beldelerdeki okullardaki öğrencilere yönelik sunumlarımızla devam etti. İlk ve orta öğretim öğrencilerini, üniversite gençliğini, Kur'an Kursu talebelerini, öğretmenleri, yaşlıları, cami cemaatlerini, engelli vatandaşları, ceza infaz kurumundaki mahkum ve tutukluları ziyaret ederek, onlara Hazreti Muhammed'in örnek hayatını anlatarak birer kitap ve gül hediye ettik” dedi. (MEİ-EFE)