Meyve bahçelerinde zirai mücadele çalışmaları devam ediyor

İç Ege'nin meyve ambarı olan Kütahya'nın Pazarlar ilçesindeki meyve üreticileri, baharın gelmesi ile birlikte ağaçlarda başlattıkları ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Geçimi tarım ve özellikle meyvecilik olan Pazarlar ilçesi halkı, baharın gelmesi ile her yıl olduğu gibi bu yıl da hummalı bir çalışmaya başladılar. Kiraz ve vişne ağaçlarının çiçekte başlayan ilaçlama çalışmaları hasada 20 gün kalıncaya tadar devam ediyor. İlaçlamanın önemli olduğunu belirten Pazarlar Ziraat Odası Başkanı Kamil Ünal, “İlçemizin tek geçim kaynağı olan meyvecilik için olmazsa olmazlarından olan ilaçlama çalışmalarımız hızla devam ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlündeki ziraat mühendislerin tavsiye ve reçete ettikleri ilaçlar ile gereken alanlarda ilaçlama yapıyor” dedi.

Reçeteli ilaçlamanın önemine vurgu yapan Ziraat Odası Başkanı Ünal, meyve bahçelerindeki probleme göre Reçete Yazma Yetki Belgesine sahip olan Ziraat Mühendisleri tarafından tavsiye edilen ilaçların bitki koruma ürünü uygulama belgesi olan kişilerce kullanılması gerektiğini, bu sistemle aşırı ilaç kullanımını önleyerek üreticinin tarımsal girdi miktarını azaltıp üretim maliyetlerini düştüğünü ve ekolojik dengeyi korunduğunu belirti.