Meyve üreticilerine ilaçlama uyarısı

Kütahya'nın Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kiraz ve vişne üreticilerine ilaçlama uyarısında bulundu.

Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “İlçemizde yoğun bir şekilde üretimi yapılan kiraz bahçelerinde Müdürlüğümüzce asılan feromon tuzaklarında yapılan gözlem sonucuna göre Kiraz Sineği (Rhagoletis cerasi) ile kimyasal mücadele çalışmalarına ben düşme döneminde başlanması gerekmektedir. İlgili zararlı ile mücadele çalışmalarına başlamadan önce üreticilerimizce, İlçe Müdürlüğümüzce tavsiye edilen pestisitlerin önerilen doz ve zamanda kullanılması, Meteorolojik gelişmeler ile yağış, hava sıcaklığı ve rüzgâr durumunun takip edilmesi, İlaçlamaların doğada bal arılarının çalışmadığı sabah çok erken saatler ile akşam geç saatlerde yapılması, Yağmur türü yağışlarda bölgemizde tespit edilen Monilya Hastalığı ve Vişne Yaprak Leke Hastalığı gibi fungal (mantari) hastalıklara karşı koruyucu ve tedavi edici fungisitlerle ilaçlama yapılması, İlaçlama yapılırken koruyucu güvenlik ekipmanlarından gözlük, maske, eldiven ve tulum vb. teçhizatlarını kullanılması, İlaçlama yapılırken çevrede bulunan temiz su kaynaklarının kirletilmemesi temiz ve yaşanılır bir çevre için önem arz etmektedir.Aşırı ilaçlama insan sağlığına ve doğaya zarar verdiği gibi ekonomik olarak da zarar görmemize sebep olur. Meyve bahçelerine ilaçlama yapılırken Müdürlüğümüzden mutlaka bilgi alınmalıdır” denildi.