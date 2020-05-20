Mezarlıkların Ramazan Bayramı öncesi bakımı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Kuruçay Beldesinde yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi, belediye ekipleri tarafından mezarlıkların temizlenmeye başladığı belirtildi.

Kuruçay Belediye Başkanı Erhan Demiray, Belde merkezindeki ve Güzelyurt Mahallemizdeki mezarlıkları düzenli olarak bakımdan geçirdiklerini belirterek, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde de vatandaşların kabir ziyaretlerinde sıkıntı çekmeden, sosyal mesafeyi korumak suretiyle ziyaretlerini yapabilmeleri için genel temizlik çalışması yaptıklarını ifade etti. Başkan Demiray, “Mezarlıklarımızdaki çöp ve yabani ot temizliğinden başlayıp çevre düzenlemeleriyle birlikte, yıkılan mezar taşlarının bakım ve onarımlarını da yapıyoruz.” dedi.