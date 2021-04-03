Mezarlıkta ağaçlandırma ve bakım çalışmaları

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde belediye tarafından mezarlık içinde ağaçlandırma çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Aslanapa Belediyesi Zabıta Amirliği tarafından yapılan açıklamada, ''Aslanapa mezarlığımızda Belediye Başkanımızın talimatı ile ağaç dikim çalışması yapıyoruz. Ayrıca mevcut ağaçların bakım çalışmalarını da gerçekleştiriyoruz. Ağaçların kuruyan dalları budanıyor. Mezarlığın çevre düzenlemeleri de yapılıyor'' ifadeleri kullanıldı.

Kabir ziyareti için Aslanapa mezarlığına giden vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Kabir ziyaretleri bizim kültürümüzün vazgeçilmezlerimizden bir tanesidir. Bundan dolayı kabirleri ziyaret edenler için daha yeşil bir alanın oluşturulması oldukça önemli. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.