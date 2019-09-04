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MHP Hisarcık eski ilçe başkanı Erdoğan, kalp krizi sonucu vefat etti

Hisarcık Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski İlçe Başkanı Mehmet Erdoğan, geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybetti.


İki dönem Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hisarcık İlçe Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Erdoğan dün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, dün akşam ilçeye gelerek Erdoğan'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.


3 çocuk babası Mehmet Erdoğan'ın cenazesi, öğle namazı sonrası İlçe Müftüsü Mustafa Arda tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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