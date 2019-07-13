MHP lideri Bahçeli Kütahya'da

31 Mart seçimlerinde kazandığı belediyelere teşekkür ziyaretlerine başlayan MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'ye teslimatı başlayan S-400'ler ile ilgili, "Milli Güvenliğimizin sağlam esaslara bağlanmasında memnunuz" dedi.

Bahçeli, teşekkür ziyareti için geldiği Kütahya'da Rahvan Atlı Spor Kulübü üyelerinin atları ile karşılandı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Kütahya Belediye Başkanlığı kazanan Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret eden Bahçeli, daha sonra halka hitap etti.

Bahçeli, "31 Mart seçim sürecinde insanüstü bir gayret ve mücadele ruhuyla çalışan tüm dava arkadaşlarımızı ve parti teşkilatlarımızı içtenlikle takdir ediyorum.Kütahya bize inandı, Kütahya bize itimat etti, biz de ilkeli ve inançlarımıza bağlı şekilde hizmetimizi canla, başla, heyecanla yapacağız. Kütahya'yı prangalarından kurtaracağız. Teveccühünüzün hakkını vereceğiz, beklentileri boşa çıkarmayacağız. Kütahya daha güzelleşecek, daha güçlenecek, daha da gelişecek. Unutmayınız ki desteğiniz gücümüze güç katıyor, heyecanınız önümüzü aydınlatıyor. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Başarmaktan ve Kütahya'yı hak ettiği seviyelere taşımaktan başka seçeneğimiz olmadığını buradan bir kez daha ilan ve ilam ediyorum" dedi.

"15 Temmuz unutulmayacak"

Türkiye'nin köşeye sıkışması için el ovuşturanlar var" var diyen Bahçeli, "Türkiye'nin kaybetmesine yatırım yapan karanlık çevreler iş başında.Terör örgütleri boş durmuyorlar. Emperyalist ülkeler rahat durmuyorlar. Önümüzdeki pazartesi günü 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin üçüncü yıl dönümüdür. Din kisvesine bürünen hainler 15 Temmuz'da işgali denemişlerdi. O meşum gece vahşet doluydu.Türkiye doğrudan hedef alınmıştı.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine sızan terörist bir kadro milletimize havadan-karadan ateş yağdırmıştı.15 Temmuz 2016'da 251 vatan evladımız şehit düştü.2 bin 194 vatan evladımız yaralandı ve gazi oldu. Gerek 15 Temmuz'da gerekse de terörle mücadele esnasında şehadet şerbetinden kana kana içen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Gazilerimize saadet ve selamet dileklerimi iletiyorum. 15 Temmuz unutulmayacak. Türkiye'ye yapılan kötülükler asla affedilmeyecek. Fetullah Gülen iblisi ve terörist yandaşları ya bu dünyada ya da Mahkeme-i Kübra'da eninde sonunda hesap verecekler. Döktükleri kanların bedelini ödeyecekler. Yaptıkları ihanetlerin cezasını çekecekler. 15 Temmuz ülkemiz için bir dönemeç, yeni bir dönemin başlangıcıdır. Hiçbir şey 15 Temmuz öncesi gibi olmayacaktır. 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi'nden sonra vatan toprakları işgal edilmişti.Bağımsızlığımız kısa süreliğine askıya alınmıştı.6 asırlık bir imparatorluk batıyordu.Müstevliler her karış toprağımızı ur gibi sarmışlardı.Milli Mücadele sonucunda vatan kurtarıldı, yeni ve milli bir devlet kuruldu.Milli Mücadele'nin arkasından hem rejim, hem sistem, hem de devletin esası ve ismi değişti.Tarih aynıydı, ruh aynıydı, millet aynıydı, ülküler aynıydı, köküne tutunup kükreyerek ayağa kalkan şanlı irade mazidekinin tıpatıp devamıydı.Ancak savaş ortamı yeni şartları ortaya çıkarmıştı.Dev bir İmparatorluğun küllerinden Türkiye Cumhuriyeti doğmuştu.Bu doğum mecburiydi, kutluydu, kaçınılmazdı.15 Temmuz'da da yeni bir işgal teşebbüsüne maruz kalınmıştı.Ancak bu defa işgal niyeti teşebbüs aşamasındayken bastırılmış, işgalciler tepelenmiş, alayının birden hakkından gelinmiştir. Allah'a çok şükür istiklalimiz korundu. İstikbalimize sahip çıkıldı. Milli emanetlere ve egemenlik haklarımıza leke düşürülmedi. Türk milleti zulmeti imanıyla ezdi, zalimleri iradesiyle yerle yeksan etti.15 Temmuz'un sonucunda zorunlu olarak sistem değişikliği gündeme gelmiştir.Türk milleti, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı beka hassasiyetini gözeterek tedbir almak durumundaydı. Konu vatandı. Konu bayraktı. Konu devlet-i ebed müddet, millet-i ebed müddetti. Bunlardan taviz veremezdik. Hain ve hasmane kuşatmayı yarmak zaruretti" ifadelerini kullandı.

"Doğu Akdeniz'de önümüzü kesmek istiyorlar"

Cuhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili görüşlerini de açıklayan Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi işte bu şartlar altında inşa edildi ve bizzat sizlerin desteğiyle yönetim hayatımıza girdi.Devlette çok başlılığın bitirilmesi, hukuk ve adaletin güçlendirilmesi, istikrar ve icraatın derinleştirilmesi bu sayede hayat ve zemin bulmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kaynağı ne Amerika, ne Avrupa, ne de bir başka yabancı ülkedir. Kaynak Türk tarihidir. Karar Türk milletinindir.

Koalisyonlar devri kapanmıştır. Hükümet bunalımlarına kilit vurulmuştur. TBMM'nin fonksiyonel gücü artmıştır.Türkiye yeni hükümet sistemiyle daha da güçlenmiştir.Yeni 15 Temmuzların olmaması için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yaşatılmalıdır.Yeni darbe ve işgal girişimlerinin önüne set çekmek için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kökleşmeli, eksik kalan veya aksayan yönleri varsa iyi niyetle tamir ve telafi edilmelidir.Bugün Türkiye çok cepheli mücadele içindedir. Doğu Akdeniz'de önümüzü kesmek istiyorlar. Ülkemizi açıktan tehdit ediyorlar.Rumlar şımarıktır, işbirlikçileri küstahtır. Doğu Akdeniz'de, Türkiye'nin faaliyetlerinden rahatsız olan çürük AB zihniyeti ülkemize karşı yaptırım hazırlıkları içindeymiş. Böylesi bir yaptırım planlamasının izah ve ifadesi yoktur. AB'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'yle Yunanistan'ın dolduruşuna gelip Türkiye'nin karşısında hizalanması kesinlikle hukuksuzluktur, haksızlıktır, ahlaksızlıktır. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarını ve milli çıkarlarını gasp etmeye hiçbir ülkenin gücü ve nefesi yetmeyecektir. İsrail planları, körfez ülkelerinin nifakları, ABD'nin oyunları Türkiye'ye diz çöktüremeyecektir.Biz varlığımızın ve bağımsızlığımızın beratını izin ve icazetle değil, kahramanlıklarla, fedakarlıklarla, cihana meydan okuyarak kazandık. Hiç kimseye de peşkeş çektirmeyiz" dedi.

"S-400'e FETÖ'cü alçaklar karşıdır"

"Neyi ne zaman yapacağımızı hiç kimseye sormayız" diyen Devlet Bahçeli, "Tıpkı dün, S-400 Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin getirilmesinde olduğu gibi, milli güvenliğimiz ve milli menfaatlerimiz neyi gerektiriyorsa onu yapar, onun yanında yerimizi alırız. S-400'e FETÖ'cü alçaklar karşıdır. S-400'e PKK'lı caniler karşıdır. S-400'e küresel güçler karşıdır. S-400'e CHP-İP-HDP karşıdır. Yani zillet ülke savunmasından rahatsızdır.Onlar ne derse desinler, S-400 ülkemize getirilmiştir. Duyum üzerine konuşup S-400'ün sarayın savunulmasında kullanılacağını söyleyenler ise tek kelimeyle cahildir, köhnedir, kişiliksizdir, köksüzdür, işbirlikçidir. Onlar için ne FETÖ, ne de PKK tehdidi söz konusu değildir.Çünkü bu ülkeye de, bu vatana da, bu millete de yabancılardır. S-400 Füze Savunma Sistemi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Milli güvenliğimizin sağlam esaslara bağlanmasından memnuniyet duyduğumuzu da kararlılıkla ifade etmek istiyorum.

Bilinmelidir ki bu vatan bağış değildir. Bu devlet ikram değildir. Bu bayrak birilerinin lütfu değildir. S-400'ü de alırız, Doğu Akdeniz'de de bulunuruz, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde de teröristlere dünyayı zindana çeviririz. Biz Türkiye'yiz. Biz hem tarih yapan, hem de tarih yazan kudretli bir milletiz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Türk vatanı ne pahasına olursa olsun müdafaa edilecektir. Milli bekamız bedeli ne kadar ağır olsa da korunup kollanacaktır. Milli birlik ve kardeşliğimiz sonsuza kadar yaşayacak, yaşatılacaktır.Ve inancım odur ki, Kütahya güvenli şekilde geleceğe uzanacaktır" diye konuştu.

Bançeli'ye, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ve MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Ylıdırım tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.