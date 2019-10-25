Millet bahçesi çalışmaları başladı

Kütahya'ya yapılacak olan bölgenin en iddialı Millet bahçesi projesinin çalışmalarına başlandı.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Millet bahçesi projesinin çalışmaları kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) proje ekibi ile bir araya geldi. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan toplantıda Millet Bahçesi projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Işık, Kütahya Belediyesi ve TOKİ tarafından ortak yapılacak proje kapsamında inşa edilecek bölgenin en iddialı Millet bahçesi projesi için ölçüm ekiplerinin sahada çalışmalara başladığını ifade etti. Başkan Işık, Millet bahçesi projesinin Kütahya'ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Toplantıda Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık ve Fatih Gölgeli ile Kütahya Belediyesi birim müdürleri ve proje ekibi yer aldı.

Belediye hizmet binasında gerçekleşen toplantının sona ermesiyle birlikte, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Gölgeli, TOKİ'nin proje ekibiyle beraber Millet bahçesi projesinin uygulanacağı eski jandarma taburunun olduğu yaklaşık 61 bin 500 metrekarelik arazide incelemelerde bulundu.