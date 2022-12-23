Millet Bahçesi'nde peyzaj çalışmaları başladı

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, şehrin yeni cazibe merkezlerinden biri olmaya hazırlanan Millet Bahçesi'ndeki peyzaj çalışmalarını inceledi.

Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı devam eden ve imalatların büyük oranda bittiği Millet Bahçesi'nde çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Cevahir ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Çalışanlarla sohbet eden Başkan Işık, yapımında son aşamaya gelinen Millet Bahçesi'nin şehrimizin geleceği için önemli olduğunu ifade etti.

Millet Bahçesi'nde kapalı otopark, mesire alanları, sosyal donatı alanları, yürüyüş yolları ve spor alanları yer alacak.