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Milletvekili Ahmet Erbaş: “Çiftçilerimizin zararı acilen karşılanmalıdır”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya’da zirai don olayından ekili alanları zarar gören çiftçilerin zararının bir an önce karşılanmasını istedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya'da zirai don olayından ekili alanları zarar gören çiftçilerin zararının bir an önce karşılanmasını istedi.


Yaklaşık bir haftadır mevsim normallerinin 12-13 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının aniden ekşi 2 dereceye düşmesi sonucu Kütahya genelinde zirai don olayı meydana geldiğini ve bunun sonucunda birçok ekili alanın zarar gördüğünü belirten Milletvekili Ahmet Erbaş, " Çiftçilerimizin başta mısır olmak üzere pancar, patates, kiraz, vişne, domates gibi birçok ürünü zirai dondan zarar görmüştür. Bayram sonrası İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri zarar gören alanlarda hasar tespit çalışması yapacaktır. Çiftçilerimize büyük geçmiş olsun. Yeniden ekilmesi gereken ürünler için acilen çiftçilerimize ücretsiz tohum desteği yapılmalıdır. Yeniden ekilmesi mümkün değil ise ürünlerinin değeri kadar para desteği verilmelidir” diye konuştu.

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