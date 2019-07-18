Milletvekili Ahmet Erbaş: Emet Bor İşletmesi'nin taşıma ihalesi tekrar gözden geçirilsin

İhalenin temizlik firmasına verilmesini anlamakta güçlük çektiğini ifade eden Erbaş, “ Emet ve Hisarcık bölgesinde bulunan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Emet Bor İşletme Müdürlüğünde taşıma ihalesi yapılmıştır. Şeffaf yapıldığını inandığımız bu ihalenin bir temizlik firmasına verilmesini anlamakta güçlük çekiyoruz. Muammer bedelin yüzde 35 altında yapılan bu ihalenin tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz” dedi.