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Milletvekili Ahmet Erbaş: "Emrinizdeyim"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya’da il protokolüne, kaymakamlara, ilçe ve belde belediye başkanlarına, ticaret odalarına, esnaf odalarına ve meslek odalarına uyum içerisinde çalışma çağrısında bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya'da il protokolüne, kaymakamlara, ilçe ve belde belediye başkanlarına, ticaret odalarına, esnaf odalarına ve meslek odalarına uyum içerisinde çalışma çağrısında bulundu.


Kütahya'nın sorunları, talepleri, projeleri ile ilgili her konuda hemşehrilerinin yanında olduğunu, konuların takipçisi olacağını ifade eden Ahmet Erbaş, gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verdi: "TBMM 27. dönem 3. yasama yılı başlamıştır. Yeni yasama yılının devletimize, milletimize ve Kütahya'ya hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şehrimizin problemleri, beklentileri ve projeleri ile ilgili her konuda milletimizin yanında olduğumu ifade etmek istiyorum. Sorunlar ve talepler konusunda şahsımı bilgilendirmenizi bekliyorum. Bütün konuların takipçisi olacağımı bilmenizi isterim. Uyum içerisinde gerçekleşecek olan çalışmaların Kütahyamıza çok daha ciddi katkılar sağlayacağına olan inancım tamdır.”

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