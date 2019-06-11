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"Milletvekili Ahmet Erbaş Kütahya'ya fabrika kursun"

Kütahyalılar, iş adamı kimliği ile de tanınan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş’ın kente fabrika kurmasını istiyor.

Kütahyalılar, iş adamı kimliği ile de tanınan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın kente fabrika kurmasını istiyor.


Halk Meclisi'nden Osman Şenol, "Pek muhterem milletvekilimiz Ahmet Erbaş, sizin başarılı bir iş adamı olduğunuzu, Kıbrıs'ta Bursa'da bir çok yatırımlarınızın olduğunu takdirle ve hayranlıkla izliyoruz. Kütahya sevdanıza dayanarak soruyorum; Acaba bu yatırımlarınızdan küçük bir kısmını da işsizlikten kırılan Kütahyamıza yapmayı hiç düşündünüz mü?" ifadelerini kullandı.


Erbaş, 24 Haziran 2018 Milletvekili Genel Seçimi'nde MHP'den Kütahya milletvekili seçilmişti.

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